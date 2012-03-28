Движение "За честные выборы" через социальные сети призвало в 1 апреля "оставить в дураках московскую полицию". В соцсетях появилось предложение выйти на Красную площадь с белыми лентами.

Конкретное время начала акции не согласовывается, что объясняется возможным закрытием главной площади страны в этот день и задержаниями участников флешмоба. По утверждению организаторов акции, выходом на Красную площадь в День дурака они хотят выразить протест в связи с задержаниями в Москве людей с белыми лентами. Эти действия властей в движении "За честные выборы" называют вопиющей дискриминацией.

По мнению активистов, флешмоб не является несанкционированной акцией: люди будут просто гулять, а не устраивать митинги или выступления, передает РБК.

Напомним, организация "За честные выборы" организовывала флешмоб накануне выборов президента: сотни граждан с белыми лентами взялись за руки на Садовом кольце. Устроители акции утверждают, что им удалось замкнуть кольцо.

Полиция отреагировала на флешмоб на Садовом кольце усиленными патрулями. Акция прошла спокойно.