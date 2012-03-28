Через несколько лет в Москве не будут отключать горячую воду летом

Руководитель ОАО "Московская объединенная энергетическая компания" Андрей Лихачев пообещал, что через три-четыре года в жилых домах Москвы не будут отключать горячую воду на длительное время для летних профилактических работ.

По словам главы МОЭК, профилактика горячего водоснабжения будет проводиться за несколько часов, а уже этим летом около 35 тысяч жилых домов столицы будут постоянно снабжаться горячей водой, и если и будут перерывы, то максимум на 7 дней, передает Интерфакс.

Ранее профилактические отключения горячей воды проводились 21 день, затем эти работы были сокращены до 14 дней, а годом ранее горячую воду стали отключать на 10 дней.