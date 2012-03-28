Стас Михайлов готов воспитывать полицейских

Российские деятели культуры не остались равнодушны к ситуации в МВД. Так известный автор и певец Стас Михайлов в среду заявил, что готов оказывать влияние на сотрудников полиции.

Михайлов, как и артисты Владимир Винокур и Михаил Пореченков, является членом Общественного совета при ГУ МВД по Москве. В среду на круглом столе с представителями духовенства, глава МВД РФ Рашид Нургалиев предложил «научить полицейских находить прекрасное в повседневном».

По мнению певца, чтобы полицейские становились добрее и теплее, помогли бы стать личные встречи с деятелями культуры. «Более действенно было бы, если работники культуры встретились и поговорили лицом к лицу. Люди искусства могут убедить, и люди в полицейской одежде смогут стать добрее, теплее», - отметил артист.

По словам Михайлова, он сам готов активно участвовать в работе Общественного совета, если «сможет что-то менять, что от него зависит». Он признался, что вошел в Совет еще в ноябре, но всего пару раз был на заседаниях.