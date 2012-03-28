Техосмотр в Москве подорожает с 1 апреля

В Москве с 1 апреля подорожает техосмотр. Мэр столицы Сергей Собянин утвердил новые тарифы. Стоимость процедуры ТО составит 720 рублей. В настоящее время пройти техосмотр стоит 690 рублей. По оценке специалистов Минэкономразвития, новый тариф установлен на минимально возможном уровне.

Эксперты считают, что техосмотр в Москве и Петербурге должен стоить 990 рублей и не менее 400 рублей в регионах. По данным Минэкономразвития, в настоящее время самая высокая стоимость техосмотра зафиксирована в Приморском крае - 983 рубля, а самая низкая - 265 рублей - в Астраханской области.

С 1 января в России действуют новые правила прохождения техосмотра. Правилами предусмотрено упрощение процедуры прохождения техосмотра, снижение тарифов, а также расширение пунктов, которые могут оказывать эту услугу. Новые авто, которым еще нет трех лет, ТО не проходят.

Ранее представители компаний заявляли, что тариф в Москве давно нужно было пересматривать в сторону увеличения, поскольку сейчас им работать невыгодно.