На Украине Юлии Тимошенко предъявили иск на сумму 19,5 млн гривен

Заместитель генпрокурора Украины Евгений Блаживский сообщил, что прокуратура Украины предъявила бывшему руководителю украинского правительства Юлии Тимошенко иск на сумму 19,5 миллиона гривен.

По словам заместителя генпрокурора, данный иск предъявлен в рамках расследования уголовного дела против Юлии Тимошенко, касающегося финансовых махинаций во времена ее руководства корпорацией "Единые энергетические системы Украины". Он сказал: "По этому делу прокуратурой заявлен иск о возмещении убытков. Иск предъявлен на всю сумму убытков, которые указаны по этому уголовному делу - 19,5 миллиона гривен (около 2,4 миллиона долларов)", - цитирует его РИА Новости.

Замгенпрокурора также добавил, что данное уголовное дело будет направлено в суд в течение пяти дней: "Максимальный срок для передачи дела в суд, который предусмотрен законом, - пять дней". Однако, как пояснил сотрудник украинской прокуратуры, пока неизвестно, в каком городе будет проходить суд по обвинению бывшего украинского премьера в разворовывании госсредств и неуплате налогов. Это решение в ближайшее время примет прокурор Харьковской области.