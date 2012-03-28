СКР пытается засекретить расследование пыток в отделе полиции «Дальний»

Группа Следственного комитета России, расследующая пытки в отделе полиции «Дальний» Казани, отобрала подписку о неразглашении материалов уголовного дела с изнасилованного бутылкой, как и умершего от пыток Сергея Назарова, мужчины и его адвоката.

Следователь Артур Габдуллин, входящий в следственную группу, ничем не аргументировал такую позицию. Правозащитники считают решение Следственного комитета попыткой необоснованно скрыть от общественности значимую информацию о расследовании резонансного преступления.

Председатель Межрегиональной правозащитной Ассоциации «Агора» Павел Чиков выразил опасение, что по всем эпизодам, касающимся полицейских из «Дальнего», следователи под угрозой уголовной ответственности потребуют от свидетелей, потерпевших и их представителей подобные подписки.

«В таком случае весь ход следствия, фиксация доказательств и квалификация деяния станут предметом отношений между МВД и Следственным комитетом. Потерпевшие не смогут заявить о нарушении своих прав, кроме как в судебном порядке. Кроме того, и суд из-за специфики насильственных действий по этому резонансному делу также могут попытаться провести в закрытом режиме, причем обоснуют защитой интересов потерпевших», - сказал юрист.



Накануне начались следственные действия с одним из потерпевших из отдела «Дальний», которого, по версии следствия, полицейские в марте 2012 года, как и погибшего Сергея Назарова, насиловали бутылкой, требуя признаться в краже мобильного телефона. После того, как мужчина подписал явку с повинной, его отпустили, и он смог зафиксировать телесные повреждения. Прекращено ли в отношении него уголовное дело о краже телефона, на сегодняшний день неизвестно. Однако возбуждено уголовное дело по факту его пыток в отделе полиции «Дальний». Молодой человек официально был признан потерпевшим.



Перед началом следственных действий следователь Артур Габдуллин отобрал с пострадавшего и его адвоката, правового аналитика Ассоциации Агора Ирины Хруновой подписку о неразглашении материалов предварительного следствия по уголовному делу.

Правозащитники обжалуют это решение как незаконное и необоснованное вышестоящему начальству. Во время следственных действий непосредственно в отделе полиции «Дальний» планировались проверки показаний всех выявленных пострадавших. В ближайшие дни по нескольким эпизодам пыток в «Дальнем» ожидается процедура опознания.



Пасследованием пыток задержанных в отделе полиции «Дальний» занимается специально созданная следственная группа СКР, в которую вошли следователи из нескольких регионов России. По решению председателя СКР Александра Бастрыкина все эпизоды по полицейскому насилию ведут следователи не из Татарстана, в частности, из Ульяновской области и Башкортостана.