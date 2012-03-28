Уволена со своей должности глава ДЖО Минобороны РФ

Ольга Харченко - руководитель департамента жилищного обеспечения (ДЖО) Министерства обороны России, уволена со своей должности, об этом в среду сообщил представитель российского оборонного ведомства.

Представитель Минобороны РФ сообщил, "Ольга Александровна освободила кабинет еще в понедельник, сотрудникам департамента до сих пор не сообщили имя нового руководителя", передает РИА Новости.

Обязанности начальника департамента жилищного обеспечения (ДЖО) Минобороны РФ Ольга Харченко исполняла с июля 2011 года. Ранее она трудилась в департаменте имущественных отношений Минобороны РФ, ДЖО она возглавила в 27 лет.

Напомним, в мае 2011 года пост главы ДЖО была вынуждена покинуть Ольга Лиршафт - "из-за фактического провала" программы по обеспечению жильем военнослужащих, - так сообщали тогда некоторые СМИ.