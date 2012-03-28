Глава ГУ МВД РФ по Москве: дефицит полицейских в столице - 5 тысяч голов

В рядах столичных полицейских общий некомплект составил почти 5 тыс. человек, или более 7% на конец 2011 года, заявил начальник ГУ МВД России по Москве Владимир Колокольцев в ходе своего отчета перед депутатами Мосгордумы.

"Штатная численность ГУ МВД России по Москве составляет 69,5 тыс. человек. Даже после значительного сокращения штатов существующее количество вакансий, особенно в ряде ведущих служб, потенциально негативно влияет на результативность нашей работы", - сказал Колокольцев, передает Интерфакс.

Он пояснил, что численность столичной полиции с учетом сокращения в ходе реформы за последние несколько лет фактически снизилась на треть.

"Здесь я хотел бы пояснить, что за последние два года было проведено сокращение 22 тыс. человек, при этом до реформы сокращения начались в 2008 году, тогда были сокращены еще 6 тыс. человек. Таким образом, общее сокращение составило почти 28 тыс. единиц. В ходе реформы было проведено сокращение на 1/3, к этому количеству добавляется 5 тыс. некомплекта", - сказал начальник главка МВД России по Москве.