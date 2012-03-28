Сергея Удальцова оштрафовали на тысячу

В Москве в среду мировой судебный участок № 369 признал оппозиционера Сергея Удальцова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.2 КоАП.

Удальцов был задержан после митинга 5 марта на Пушкинской площади. Мировой участок Тверского суда обязал координатора "Левого фронта" выплатить штраф в размере одной тысячи рублей за нарушение правил порядка проведения митинга.

Ранее адвокат Удальцова Николай Полозов заявил отвод судье Ольге Затомской (Боровковой), посчитав, что она может быть заинтересована в исходе дела. Судья отвод отклонила, отметив, что подозрения в ее беспристрастности не имеют оснований.