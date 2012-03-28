В столичном регионе появятся две новых префектуры

В Москве, возможно, появятся, два новых административных округа. Новые префектуры будут организованы благодаря расширению границ столицы, их появление предполагают законопроекты, принятые Мосгордумой 28 марта и касающиеся присоединения к Москве новых территорий.

Но окончательное решение по этому вопросу еще не принято. На два новых административных округа будут разделены присоединяемые к Москве 19 городских и сельских поселений и двух подмосковных городов Троицка и Щербинки. В настоящее время в Москве 10 префектур.

Согласно принятым законопроектам, в Москве исчезнут муниципальные образования, вместо них появятся муниципальные и городские округа, а также поселения. В муниципальные округа будут переименованы нынешние муниципальные образования Москвы, а городские округа появятся на территории Троицка и Щербинки, передает Интерфакс.

Заместитель мэра столицы Анастасия Ракова на совместном заседании комиссий Мосгордумы по госстроительству, законодательству и безопасности уточнила, что пока предварительно есть предложение, что округов будет 12.

При этом новые внутригородские муниципальные образования сохранят статус и полноту власти, имеющиеся у них в данное время. "У каждого типа внутригородских образований будет свой объем полномочий. Это не означает, что оставшиеся полномочия не будут никем исполняться - они будут исполняться исполнительной властью Москвы", - отметил глава комитета Мосгордумы по законодательству Александр Семенников.

Ожидается, что территория Москвы будет увеличена с 1 июля 2012 года. После расширения Москва увеличится на 148 тысяч гектаров - в 2,4 раза.

Инициировал расширение Москвы президент РФ Дмитрий Медведев, который в связи с расширением предлагал перенести часть госучреждений из центра столицы на окраины города, чтобы облегчить ситуацию с пробками и разгрузить центр.