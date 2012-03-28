Все преступления сотрудников полиции будут расследоваться публично

Глава МВД РФ Рашид Нургалиев заявил по итогам "круглого стола", посвященного вопросам духовно-нравственного воспитания полицейских, что все преступления, совершенные сотрудниками полиции, будут расследоваться публично.

Министр сказал: "Хотя от каждого такого инцидента страдает, прежде всего, авторитет и честность наших сотрудников, в целом, мы убеждены, что в настоящее время важнее, когда люди знают, что любые превышения должностных полномочий полицейскими не останутся без внимания. Каждое преступление стражей порядка будет расследоваться публично", - цитирует его РИА Новости.