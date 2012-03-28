Единый проездной билет введут в Москве до конца 2012 года

В Москве единый проездной билет на все виды столичного транспорта введут до конца 2012 года.

Руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов рассказал, что в столице создано некоммерческое партнерство с участием основных перевозчиков города.

По его словам, перевозчики заинтересованы во введении единого билета на все виды транспорта не только Москвы, но и Московского транспортного узла, передает Вести.ру.

В партнерстве участвуют пассажирские компании железных дорог, "Мосгортранс", Московский метрополитен и ряд других крупных перевозчиков.