Единый проездной билет введут в Москве до конца 2012 года
28 марта 2012, 15:39 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве единый проездной билет на все виды столичного транспорта введут до конца 2012 года.
Руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов рассказал, что в столице создано некоммерческое партнерство с участием основных перевозчиков города.
По его словам, перевозчики заинтересованы во введении единого билета на все виды транспорта не только Москвы, но и Московского транспортного узла, передает Вести.ру.
В партнерстве участвуют пассажирские компании железных дорог, "Мосгортранс", Московский метрополитен и ряд других крупных перевозчиков.