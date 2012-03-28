В школы Москвы зачислены почти все будущие первоклассники

Заместитель столичного градоначальника по вопросам социального развития Ольга Голодец сообщила в среду, что на сегодняшний день в Москве почти 100% будущих первоклассников уже зачислены в столичные школы.

Ольга Голодец сказала, что "электронная запись детей в первые классы завершилась 24 марта, по её итогам из 77 тыс 177 поданных заявлений уже зачислены в первые классы 76 тыс 890 детей". Также она отметила, что родители будущих первоклашек могли выбрать любую школу в любом районе столицы.

Кроме того, заммэра уточнила, что, согласно выбору родителей, только треть малышей пойдут в первые классы тех школ, которые расположенны рядом с фактическим адресом проживания.

По словам Ольги Голодец, зачисление первоклассников в столичные школы началось еще в январе, однако доукомплектование первых классов продолжится вплоть до 1 сентября. Она также напомнила, что в Москве с 15 декабря 2011 года начала действовать система электронной записи детей в первый класс.