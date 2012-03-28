Сегодня утром появились многочисленные сообщения о том, что, дескать, пропал кот президента России Дмитрия Медведева. Чуть позже владелец кота через Интернет успокоил мировое сообщество: «Кот Дорофей никуда не уходил». И тем не менее осадок остался. Специально для «АН» на вопрос «Кому выгодны сообщения о пропаже котов первых лиц?» отвечают…



Владимир Соловьев, теле- и радиоведущий, кандидат экономических наук:

«Это просто прикольно!»

- Судя по тому, что в русскоговорящем «Твитере» это заняло первые позиции, то, наверное, какие-то тайные сторонники кошачьего либерального движения таким образом пытаются поднять виртуальную Белую волну. На самом деле это просто прикольно, потому что показывает, что у руководителей страны есть какие-то маленькие человеческие слабости, что они любят домашних животных и что с этими домашними животными в этой жизни тоже может что-то произойти. Так что это как раз плюс, это как раз показывает, что нами управляют не некие виртуальные люди, а вполне конкретные и живые граждане с человеческими эмоциями.

Любовь Слиска, первый зампред Госдумы III и IV созывов:

«Может быть, кот Дорофей пошел обживать место в Белом доме?»

- Сначала я подумала, что, может быть, кот Дорофей пошел обживать место в Белом доме? Но бывают такие ситуации, когда для того, чтобы как-то напакостить, отыгрываются на животных. У нас однажды отравили собаку, и я знаю, что это такое. Иногда о животном жалеешь даже больше, чем о человеке… А вообще заканчивается март, и, наверное, у котов еще не закончился период любви. Скорее всего, кот влюбился и ушел погулять. Вот мы не выпускаем своего кота Руслана на улицу, но сейчас у него тоже проявляются некие природные чувства. Он дерет стены, не слушается, хулиганит, может пометить угол… Что делать, природа берет свое, и это от календаря не зависит. Весна, тут люди головы теряют, а уж кошки - тем более. Правда, кошки могут что-то предчувствовать … Помню, наш Руслан перед землетрясением в Японии вел себя очень беспокойно.

Армен Джигарханян, народный артист СССР:

«Коты могут о чем-то предупреждать»

- Не знаю, кому это выгодно. Отыгрываться на животных – последнее дело! Конечно, коты могут что-то предчувствовать, о чем-то предупреждать, ведь животные столько знают… Они могут верить нам, а могут и не верить. Я часто вспоминаю своего умершего кота Философа, Фила, общаюсь с ним, что-то рассказываю, а он меня слушает. Я очень люблю сам водить машину, отдыхаю за рулем. Еду однажды ночью после того, как был в гостях и немного выпил. Вообще-то я за руль после выпивки не сажусь, но тут просто так получилось. И вот я еду - вдруг открывается дверь и на меня прыгает Фил. Представляете, это был сон, но до чего же ясный! Просыпаюсь — оказывается, я еду по встречной полосе…