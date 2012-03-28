"Стоп-хам" продолжается

Борцы с несанкционированными стоянками и неправильной парковкой продолжают действовать. Фотокорреспондент «КП» запечатлела «нападение» активистов на дорогую иномарку на Тверском бульваре.



Машина стояла на разметке остановки для автобусов, водителю сделали замечание, но мужчина отъехать отказался. И активисты прилепили бумажку на лобовое стекло.

В холодное время наклейки от стекла отодрать непросто. Те, кто паркуется в районе Тверской, про это уже знают и стараются машины в неположенном месте не ставить. Попадаются, в основном, новички.



