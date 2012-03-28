Медведев освободил замсекретаря Совбеза Соболева от должности

Президент РФ Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя секретаря Совета безопасности РФ Валентина Соболева. Пост занял Евгений Лукьянов, ранее занимавший должность помощника секретаря Совбеза.



Валентин Соболев родился 11 марта 1947 года в Туркменской ССР. Работать начал в 1962 году в строительно-монтажном управлении треста "Ашхабад-строй".

В 1969 году окончил Московский инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева. После работал мастером, прорабом в строительных организациях.

С 1972 года служил на различных должностях в органах КГБ СССР, МБ, ФСК, ФСБ России. В 1974 году окончил Высшую школу КГБ СССР (Академия ФСБ).

С 1994 года - заместитель директора ФСК, с 1997 года - первый заместитель директора Федеральной службы безопасности РФ. С 1999 года Соболев занимал должность заместителя секретаря Совбеза РФ.