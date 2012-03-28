Будет создано подразделение для расследования преступлений полицейских

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проработать вопрос создания в структуре СК подразделения, специализирующегося на расследовании дел в отношении полицейских.



Об этом сообщил сегодня официальный представитель СК Владимир Маркин. «В связи с обращением к председателю Следственного комитета России ряда правозащитных организаций, размещенном в сети интернет, Александр Бастрыкин поручил проработать вопрос создания в структуре Следственного комитета подразделения, специализирующегося на рассмотрении жалоб на действия сотрудников правоохранительных органов и расследовании уголовных дел в отношении полицейских, а также должностных лиц других правоохранительных органов»,— цитирует господина Маркина РИА «Новости».



