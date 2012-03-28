Полиция Одинцовского района Подмосковья опровергает сообщения СМИ о том, что ее сотрудники ищут кота Дорофея, принадлежащего президенту России Дмитрию Медведеву, который якобы сбежал из резиденции.



"Заявления о пропаже кота у нас нет, мы никаких животных не ищем, это все "утка", никаких котов не пропадало", - сказал представитель пресс-службы управления МВД по Одинцовскому району Московской области.

Еженедельник "Собеседник" написал в среду, что любимец главы государства кот Дорофей сбежал из президентской резиденции и его поисками сейчас занимается одинцовская полиция. Это сообщение быстро разошлось по изданиям и было широко растиражировано.

"Собеседник" в своей статье цитировал Ирину Ильминскую - руководителя питомника "Великий охотник", где, по данным издания, супруга президента Светлана Медведева в свое время и покупала кота породы "невская маскарадная".

Ильминская заявила, что она о пропаже кота не сообщала, и у нее такой информации нет.

"Я вообще ничего не знаю. Я не знаю, откуда они взяли эту информацию. Просто мы поговорили на тему, как лучше искать пропавших котов, скажем так, а пропал он или не пропал - я не знаю", - сказала Ильминская, сообщает РИА Новости..

Связаться с автором статьи не удалось. "Он на планерке", - сказали в редакции "Собеседника".





Имя кота президента РФ Дмитрия Медведева попало в мировые тренды сервиса микроблогов Twitter в среду.

Примерно в 10.40 мск в мировых трендах Twitter появилось слово "Дорофея", написанное на кириллице. Пользователи сервиса активно обсуждают судьбу кота Дмитрия Медведева.