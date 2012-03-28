Конфуз со сборами

Ошибиться – не напасть, с кем не случается; лишь бы сразу же исправиться. Пожалуй, только власть, ошибаясь в свою пользу, никогда не торопится исправлять ошибки. Именно так получилось со ставками таможенных сборов.



Первого октября минувшего года вступило в силу Постановление Правительства РФ №724, которое внесло серьезные изменения в отработавшее до этого без малого семь лет правительственное постановление № 863 от 28 декабря 2004 года о ставках таможенных сборов за совершение таможенных операций и порядке расчета суммы сборов. Однако уже первый элементарный анализ обновленного документа, проведенный тогда экспертами «по горячим следам», показал, что новые размеры таможенных сборов не будут соответствовать требованиям законодательства. Прошло уже немало времени; раз запущенная машина продолжает работать, исправно собирая деньги и нарушая законодательство.



О замеченных противоречиях и несоответствиях, содержащихся в документе, рассказал нашему корреспонденту привлеченный эксперт ТПП РФ, руководитель юридического отдела таможенного холдинга "Группа ТАРГО" Владимир Мирошниченко.



И так, и сяк…



Таможенные сборы, как определено в ч. 1 ст. 72 Таможенного кодекса Таможенного союза (ТК ТС), - это обязательные платежи, которые взимаются таможенными органами за совершение ими действий, связанных с впуском товаров, их таможенным сопровождением, а также иных действий (ч. 1 ст. 72 Таможенного кодекса Таможенного союза). При этом в ч. 3 ст. 72 ТК ТС указано: размер таможенных сборов не может превышать примерной стоимости затрат таможенных органов на совершение действий, в связи с которыми установлен сбор. В п. 2 ст. 130 ФЗ №311 «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (закон о таможенном регулировании) также указано, что размер таможенных сборов за таможенные операции ограничивается примерной стоимостью услуг таможенных органов.



Иными словами, законодательство определяет: таможенные сборы, взимаемые таможенными органами при совершении таможенных операций с каждой поданной участником внешнеэкономической деятельности таможенной декларации, должны компенсировать им (таможенным органам) расходы, связанные с действиями по выпуску такой декларации. И – только.





Этот момент не учитывался в более раннем варианте (принятом в 2004 году, еще до появления Таможенного кодекса ТС и нашего ФЗ №311 о таможенном регулировании) Постановления № 863, действовавшем до 1 октября 2011 года; в соответствии с ним таможенные сборы рассчитывались, исходя из таможенной стоимости товаров, в отношении которых подана таможенная декларация. Но расходы таможенных органов на совершение таможенных операций не зависят напрямую от таможенной стоимости задекларированных товаров! Условно говоря, принципиально не отличаются расходы по выпуску шкафов и фортепиано, несмотря на разницу в их таможенной стоимости. Логично было бы, чтобы в новой версии документа, обязательной к исполнению с 1 октября 2011 года, быть учтены эти моменты и исправлены правовые противоречия.



Вышло не совсем так. В ряде случаев старый принцип используется и теперь - для наибольшего объема товаров (имеются в виду, пояснили в ФТС России, налогоемкие, с высокой ставкой пошлины товары – при ввозе; прежде всего сырьевые объемные, многотоннажные – при вывозе). То есть старые принципы определения размеров таможенных сборов в зависимости от стоимости товара продолжают и дальше противоречить упомянутой выше ч. 3 ст. 72 ТК ТС и п. 2 ст. 311 ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации».)



В остальных случаях изменения, внесенные в документ и действующие с 1 октября 2011 года, предусмотрели новый порядок определения размера таможенных сборов за таможенные операции при временном периодическом декларировании, а также при вывозе товаров, не облагаемых вывозными таможенными пошлинами. Таможенные сборы теперь определяются, исходя из кода товара по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС). Но этот новый порядок тоже вызывает вопросы.





Объем затрат таможенных органов зачастую не зависит от того, в какой группе ТН ВЭД ТС данные товары будут классифицированы!





Владимир Мирошниченко приводит пример. Так, при подаче временной таможенной декларации в отношении товаров, классифицируемых в соответствии с группой 25 ТН ВЭД ТС «Соль, сера, земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент», применяется ставка таможенных сборов за таможенные операции в размере 7 500 рублей. А вот при декларировании в том же порядке товаров группы 26 ТН ВЭД ТС «Руды, шлак и зола» установлена ставка таможенных сборов в размере 100 000 рублей.



Но объем материальных, финансовых и трудовых затрат таможенных органов при совершении таможенных операций в отношении товаров, классифицируемых в группах 25 и 26 ТН ВЭД ТС, существенно не различается.



Совершенно не ясно, чем же руководствовался законодатель, принимая решение о том, что ставки таможенных сборов могут зависеть от таможенной стоимости товаров (в случае наибольшего объема товаров) или их кода по ТН ВЭД ТС, подчеркивает Владимир Мирошниченко: «Имеет смысл снова напомнить: в соответствии с законодательством, размер таможенных сборов не может превышать примерной стоимости затрат таможенных органов за совершение действий, в связи с которыми установлен таможенный сбор».



Хотелось бы еще раз подчеркнуть, говорит Владимир Мирошниченко, что ни таможенная стоимость товаров, ни код товара по ТН ВЭД ТС на самом деле не отражают реальных затрат таможенных органов на совершение таможенных операций. Более того, в российском законодательстве вообще отсутствует какой-либо механизм определения размера таких затрат. Ни один из нормативных документов Правительства России, Минэкономразвития РФ и ФТС России не содержит никакого обоснования установленных ставок таможенных сборов, а также порядков определения расходов и затрат таможенных органов на совершение таможенных операций.



Cледовательно, напрашивается вывод, что ставки таможенных сборов установлены произвольно, без какого – либо юридического и экономического обоснования, а порядок определения их размера прямо противоречит законодательству таможенного союза и России.

Это не все.



В документе есть еще несколько серьезных ошибок. Похоже, разработчики забыли, что нужно соблюдать элементарные правила юридической техники, в соответствии с которыми текст любого нормативного акта должен быть тщательно выверен, чтобы обеспечить его непротиворечивое и эффективное применение.



«Так, - говорит Владимир Мирошниченко, - в новой редакции появилось приложение, в котором приведены ставки таможенных сборов, уплачиваемых при временном периодическом декларировании товаров, ввозимых в Россию. Это достаточно подробный перечень ставок, сгруппированный на основании кодов товара по ТН ВЭД ТС;

ставки таможенных сборов при временном периодическом декларировании ввозимых товаров предусмотрены для каждой из 97 групп ТН ВЭД ТС. Но на основании ст. 214 Закона о таможенном регулировании временное периодическое декларирование применяется только при вывозе товаров из России.



Соответственно, ставки таможенных сборов, взимаемых при временном периодическом декларировании товаров, не могут быть применены».



Привлеченный эксперт ТПП РФ, руководитель юридического отдела таможенного холдинга "Группа ТАРГО" обратил внимание еще на один момент, еще на одну нестыковку. В абз. 10 Постановления № 863, действовавшего до 1 октября минувшего года, есть положение, в соответствии с которым для целей определения размера таможенных сборов в отношении вывозимых товаров, не облагаемых таможенными пошлинами, используется их стоимость, определенная на основании коммерческих документов. Положение сохранилось и в новой редакции документа, но при этом был также введен пункт 7 (3), который говорит о том, что ставки таможенных сборов в отношении таких товаров определяются Приложением к Постановлению № 863, в соответствии с которым стоимость вывозимых товаров для определения размера таможенных сборов … не используется.



Как пелось в старой, старой песне: «Левая, правая где сторона?».



Владимир Мирошниченко комментирует более сдержанно: «Порядок определения таможенных сборов, установленный новой редакцией Постановления № 863, вступившей в силу с 1 октября 2011 года, не только противоречит законодательству, но и содержит ряд внутренних противоречий, существенно затрудняющих его применение».



Добавляет: новая редакция документа была принята без проведения предварительных консультаций с представителями бизнес - сообщества, а между тем такие консультации стали уже практикой при разработке многих важных документов по вопросам, касающимся таможенной сферы.



Не здесь ли причина нестыковок, противоречий? Хотя даже если так, то это может только объяснить законодательный конфуз, но не оправдать. Ошибки надо как минимум исправлять.