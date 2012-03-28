МВД РФ потратит 45 млн руб. на закупку почти 4 тыс. травматических пистолетов ПБ-4СП, более известных как "Оса". Новое оружие в первую очередь получат участковые, сотрудники ППС и транспортной полиции.



Травматика поступит на вооружение подразделений, сотрудники которых работают в условиях повышенной опасности, однако не могут использовать табельное оружие в условиях большого скопления людей. При этом от огнестрельного оружия полиция полностью отказываться не собирается. На маршрутах патрулирования боевое оружие обязательно.

В Сергиево-Посадском НИИ прикладной химии, где была сконструирована "Оса", сообщили, что полицейская модификация ПБ-4СП отличается от "гражданской" большим калибром (18 мм вместо 15 мм), типом травматического патрона и наличием лазерного прицела, сообщает РБК. При этом дульная энергия не превышает максимально допустимых по российскому законодательству 91 Дж.

Неофициально оперативники МВД уже давно пользуются травматическими пистолетами. Иногда полицейские отправляются на операцию с травматикой, но лишь в тех случаях, когда не предполагается встреча с вооруженными преступниками.

" Помимо "Осы", на вооружении МВД имеются бесствольный "Стражник" Ижевского завода, "Макарыч" и несколько револьверов.



