Совет Федерации рассмотрит договор о зоне свободной торговли в СНГ

Члены Совета Федерации на своем заседании в рамках ратификационного блока рассмотрят договор о зоне свободной торговли в СНГ, соглашения с Белоруссией о транспортном контроле на границе Союзного государства.

Будут обсуждены соглашения с Украиной о деятельности информационно-культурных центров, а также соглашение о сотрудничестве государств - участников СНГ по эксплуатации межгосударственных линий электропередачи.

Пройдет обсуждение поправок в закон "О политических партиях" в части упрощения процедуры создания политических партий. Законодатели рассмотрят законодательные меры по запрету на работу с детьми лиц, осужденных за преступления экстремистской направленности.

В повестку заседания палаты включены вопросы законодательного регулирования организации профессиональной подготовки лиц, отбывающих уголовные наказания в виде лишения свободы, функционирования единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, повышения ответственности иностранных перевозчиков за нарушения порядка перевозки грузов, сообщает «РБК».

С отчетом о работе ведомства в 2011 г. выступит председатель Счетной палаты РФ Сергей Степашин. В рамках "правительственного часа" руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Виктор Масляков представит доклад о мерах по реформированию лесного хозяйства РФ.



