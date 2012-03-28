Иосиф Кобзон: в храме Христа Спасителя пели нищие девочки

Кобзон прокомментировал акцию панк-группы Pussy Riot. Он считает, что в храме Христа Спасителя пели "нищие девочки, которых кто-то организовал". Если их посадят - ничего страшного не случится.



Иосиф Кобзон думает,что "ничего страшного не случится", если суд приговорит участниц группы к тюремному сроку. "Это будет уроком для остальных", - сказал певец, сообщает tvrain.ru.

Напомним, в конце февраля пять девушек в масках исполнили песню с использованием ненормативной лексики у алтаря в храме Христа Спасителя. Три участницы группы на данный момент арестованы. Им грозит до семи лет тюремного заключения.



