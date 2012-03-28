В московском метро сегодня будет много полиции из-за сообщений о взрыве

Полиция в среду уплотнит наряды в московском метро после сообщений о якобы возможном взрыве. Особое внимание полиция будет уделять бесхозным предметам, оставленным на станциях метрополитена Москвы.



Во вторник на станции метро "Медведково" к полицейскому подошел мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения и сообщил, что в среду в метро произойдет взрыв, однако ни времени, ни конкретной станции он не назвал.

Мужчину отвезли в наркологическую больницу для освидетельствования. В отношении него составлен административный протокол за появление в общественном месте в состоянии опьянения, сообщает РИА Новости. Учитывая, что такое же сообщение поступило от неизвестного на телефон дежурной части, в среду предусмотрено уплотнение нарядов на московском метрополитене, выделение кинологов на центральные и пересадочные станции, а также выделение нарядов из военнослужащих.



