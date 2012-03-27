В квартире генерала Михаила Суходольского в Москве проведен обыск

В Москве в квартире генерала полиции, бывшего начальника ГУВД по Санкт-Петербургу Михаила Суходольского и его сына Георгия во вторник сотрудники Следственного департамента МВД РФ провели обыск.

Михаил и Георгий Суходольские прописаны в квартире дома в 1-м Зачатьевском переулке. Сам Суходольский с сыном в настоящее время находятся в Израиле, проходят курс лечения.

Тверской суд Москвы дал разрешение Следственному департаменту МВД РФ на проведение обыска в квартире в этой квартире еще несколько недель назад, передает ИА Росбалт.

Полицейские прибыли по указанному адресу, но застали там только строителей, занимавшихся ремонтом. Мероприятия в квартире генерала полиции проходили в рамках уголовного дела о мошенничестве (статья 159 УК РФ) с 200 млн. рублей, выделенными ФГУП "Охрана", подконтрольному экс-главе Петербургского УМВД .

Напомним, Михаила Суходольского отправили в отставку после резонансной истории о гибели в полицейском участке от побоев 15-летнего подростка.