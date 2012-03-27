Новые скифы создадут политическую партию

Слет "Новых скифов" состоится в Москве 30 марта. Вход на мироприятие будет осуществляться по предъявлению драгоценных камней: опалов, рубинов и бриллиантов. "Дискуссия будет вестись на русском, древне-скифском и птичьем языках", - говорится в сообщении на сайте Скифского движения.

На собрании будет обсуждаться вопрос о создании скифской политической партии, а также политическая программа движения: "Русский социализм, Русский космизм, права народов и регионов, Евразийский союз, этно-футуризм, сакральная география, номадизм (новые кочевники)", передает корреспондент "НацАкцента".

Присутствуют в программе и другие вопросы: "Скифы как – пра-отцы евразийских народов: Союз Скифских Республик и Скифский суперэтнос", "Конец "Осевого Времени" и т.д.

Движение новых скифов было учреждено в Петербурге (Петрограде, как сказано на сайте организации) в ноябре 2011 года. Цель проекта - возрождение Золотой Скифии – "от ворот Копетдага и отрогов Малого Кавказа до Ледовитого океана".

Как писал "НацАкцент", в декабре 2011 года на Гайдаровском форуме "Россия и мир: 2012-2020" директор департамент международного сотрудничества правительства Татьяна Валовая заявила, что новой национальной идеей для России должна стать идея "собирания нового евразийского суперэтноса".