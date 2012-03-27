После инаугурации Владимир Путин может подписать указ о господдержке подготовки необходимых для развития страны специалистов в ведущих зарубежных университетах. В настоящее время эта идея проходит общественное обсуждение. Специально для «АН» на вопрос: «Это делается для того, чтобы дети чиновников ездили за границу не наворованные их папами деньги, а уже официально за деньги налогоплательщиков?» отвечают…

Сергей Марков, директор Института политических исследований, профессор факультета политологии МГИМО:

«Мы станем страной дурачков»



- Это идея не Путина, а выпускников Гарвардского университета, по сути наших геополитических противников, которые преследуют конкретную цель: нанести еще один удар по российскому образованию. Все очень просто: забрать деньги у российских преподавателей и студентов, у российского образования - и отдать американскому. Это будет новое унижение России с тем, чтобы она признала себя второсортной, слаборазвитой страной! Совсем недавно Конгресс США обсуждал вопрос о колоссальном отрыве советской системы образования, которая обогнала американскую. Сейчас ситуация изменилась, но не кардинально, у нас по-прежнему сохраняется система, и, несмотря на хроническое недофинансирование, есть хорошие преподаватели. Вторая идея - забрать деньги еще одним, косвенным образом. Если мы будем посылать своих студентов учиться за границу, это будет обозначать фактически признание Россией собственной слабости. Какой же дурак пошлет иностранных студентов учиться в Россию? А ведь это миллиарды долларов, явно нелишних при хроническом недофинансировании нашей высшей школы. Эти деньги тоже уйдут из России на Запад, и там же останется еще один важный ресурс страны - те талантливые студенты, на обучение которых пойдут деньги из российского бюджета. Кем мы после этого станем? Страной дурачков! И хочу перефразировать известное выражение: «Тот, кто не хочет кормить свое образование, будет кормить чужую армию!»



Анна Большова, актриса:

«Не вижу в господдержке ничего плохого»

- Чем больше у молодых людей возможностей учиться тому, чему они хотят, тем лучше. Любое обучение надо поддерживать – здесь или там, главное, чтобы были желание, способности, мотивация. Очень хорошо, если государственную поддержку получат ребята из небогатых семей, чьи родители не могут оплачивать образование за рубежом. Не вижу в господдержке ничего плохого. Если не пускать талантливых детей учиться за границей, это вовсе не значит, что они обязательно останутся здесь. Чем больше удерживать, тем сильнее стремление уехать. Но если на родине создать достойные условия, тогда молодые специалисты вернутся. Вообще это миф, что все хотят уехать - далеко не все. Все дело в выборе. Одна ситуация, когда условия работы за границей лучше, качественнее и другая - когда человек знает, что он здесь нужен, и его ценят. Тогда выбор будет в пользу своей страны даже после обучения за рубежом.

Наталья Самойленко, исполнительный директор Благотворительного фонда Владимира Потанина:

«В интересах государства сохранить качественное образование в России»

- В интересах государства сохранить качественное образование в России. Достаточно странно отправлять на средства налогоплательщиков лучших студентов учиться за

границу из страны, которая еще совсем недавно имела одну из лучших систем образования. Нет смысла отрывать молодежь от родины, если в ведущих вузах нашей страны уже существуют программы обучения за рубежом, связанные с общим учебным планом и программой. Например, студенты Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского университета проходят обучение в лучших экономических школах мира. При этом программа

включенного обучения заточена для нужд именно нашей страны. Эта модель мне представляется гораздо более перспективной. Ну а если все-таки посылать студентов за границу, то их надо правильно отбирать. Наш фонд много лет занимается поддержкой студентов и преподавателей, и тот опыт, который мы накопили при проведении конкурсных отборов, может быть использован более широко. Речь идет и о правильном выборе критериев, и о самом механизме отбора лучших. Интерес к стипендиальным и грантовым программам фонда во многом определяется тем, что участники конкурсов уверены в том, что независимая и справедливая оценка им гарантируется.