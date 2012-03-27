Медведев поздравил сотрудников и ветеранов внутренних войск МВД

Дмитрий Медведев поздравил личный состав и ветеранов внутренних войск МВД России с профессиональным праздником. В своем поздравлении президент России отметил особую роль ВВ в борьбе с экстремизмом и терроризмом.

В поздравлении Медведева, в частности, говорится: "В течение многих десятилетий подразделения внутренних войск стоят на страже интересов нашего государства и общества. Выполняют ответственные задачи по поддержанию конституционного порядка и обеспечению безопасности граждан". "В военные годы и в мирное время вы не раз на деле доказывали свою верность присяге и воинскому долгу. И сегодня от вашего профессионализма во многом зависят эффективность борьбы с экстремизмом и терроризмом, правопорядок и стабильность в обществе. Уверен, что вы будете и впредь преданно служить России, достойно продолжать лучшие традиции своих предшественников", - говорится в поздравлении главы государства.