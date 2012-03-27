Власти Латвии начнут постепенное повышение пенсионного возраста

Власти Латвии решили начать постепенное повышение пенсионного возраста на два года раньше - с 2014, а не с 2016. 1 января 2014 и 2015 гг. пенсионный возраст будет повышен на три месяца, к 2020 он достигнет 65 лет.

Те, кто родился после 1 июля 1955г., смогут выйти на пенсию в 65 лет. При этом увеличится и возраст выхода на пенсию для многодетных родителей, у кого пять или более детей. То же самое касается и родителей детей-инвалидов, ликвидаторов чернобыльской аварии, а также политически репрессированных. Об этом пишет РБК. Также будет повышен возраст для досрочного выхода на пенсию.