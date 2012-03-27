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Нургалиев предлагает обучать будущих полицейских человеколюбию
27 марта 2012, 17:15 [ «Аргументы Недели» ]
Рашид Нургалиев предложил ввести в вузах, где обучаются будущие полицейские, специальные курсы человеколюбия. Такой предмет нужен, "потому что мы работаем с людьми", - сказал глава Министерства внутренних дел России.
"Нам нужно, может быть, даже какую-то такую дисциплину ввести или курс -человеколюбие. Мы очень озлоблены сейчас, у нас очень много проблемных вопросов, а надо просто научиться слушать и быть услышанным, надо уметь сопереживать, сочувствовать", - заявил Нургалиев. На выездном заседании Общественного совета при МВД в Академии управления МВД министр подчеркнул важность введения подобного курса, передает Интерфакс. "Действительно, нам нужно, чтобы какой-то был предмет здесь в московском, в других наших вузах, потому что мы работаем с людьми", - отметил Рашид Нургалиев.
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