Нургалиев предлагает обучать будущих полицейских человеколюбию

Рашид Нургалиев предложил ввести в вузах, где обучаются будущие полицейские, специальные курсы человеколюбия. Такой предмет нужен, "потому что мы работаем с людьми", - сказал глава Министерства внутренних дел России.

"Нам нужно, может быть, даже какую-то такую дисциплину ввести или курс -человеколюбие. Мы очень озлоблены сейчас, у нас очень много проблемных вопросов, а надо просто научиться слушать и быть услышанным, надо уметь сопереживать, сочувствовать", - заявил Нургалиев. На выездном заседании Общественного совета при МВД в Академии управления МВД министр подчеркнул важность введения подобного курса, передает Интерфакс. "Действительно, нам нужно, чтобы какой-то был предмет здесь в московском, в других наших вузах, потому что мы работаем с людьми", - отметил Рашид Нургалиев.