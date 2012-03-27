Во вторник Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Государственного музея-усадьбы "Архангельское" и вследствие чего суд признал незаконным аукцион по продаже земли, которая входит в охранную зону усадьбы.

Кроме того, суд признал незаконным договор купли-продажи земельного участка, который был заключен министерством обороны РФ с победителем аукциона - ООО "Градострой", передает РИА Новости.

В настоящее время Арбитражный суд Московской области в качестве обеспечительных мер по иску запретил ООО "Градострой" распоряжаться спорной землей. Суд также запретил органам Росреестра осуществлять любые регистрационные действия в отношении этого участка.