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В Зеленограде объявили карантин по бешенству животных
27 марта 2012, 16:40 [ «Аргументы Недели» ]
В Зеленограде объявлен карантин по бешенству животных. Такое решение принял комитет ветеринарии Москвы, заявил его глава Александр Туник. Карантин был объявлен в двух районах Зеленоградского округа - Савелках и Силино.
В связи с объявлением карантина в ближайшие два месяца на территории этих районов запрещены продажа животных. Также запрещен вывоз животных за пределы районов, передает «Интерфакс». "Настораживает, что лисы активно пошли в Зеленоград. Там уже зафиксировано четыре случая выявления бешенства с начала года - три у лис и один у собаки. Лисы переходят городскую черту. Заканчивается зима, им не хватает корма, и они идут ближе к людям", - отметил Александр Туник.
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