Второй тур президентских выборов в Южной Осетии состоится 8 апреля

Второй тур выборов президента Южной Осетии назначен на 8 апреля. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия республики. Во второй тур президентской гонки выходят два кандидата.



По данным ЦИК, во второй тур выходит экс-глава Комитета госбезопасности Леонид Тибилов, набравший 42,48% голосов. Также в выборах продолжит участие омбудсмен Давид Санакоев, передает Интерфакс. В первом туре Санакоев набрал 24,58% голосов.