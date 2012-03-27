31 марта в Москве пройдет международная акция "Час Земли", во время которой на 60 минут будет отключена подсветка некоторых зданий, мостов и спортивных сооружений столицы. Эта акция проводится ежегодно Всемирным фондом дикой природы.

Впервые эта акция была организована в 2007 году в Австралии и сразу получила мировую поддержку, а в 2011 году "Час Земли" стал крупнейшей добровольной акцией, поддержанной жителями 134 стран всех континентов. В последнюю субботу марта в 20:30 все участники акции - частные лица, организации, коммерческие учреждения - выключают свет и другие не жизненно важные электроприборы на один час, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам охраны окружающей среды.

В Москве по традиции будет отключена подсветка здания МГУ, трамплин на Воробьевых горах, здание мэрии на Новом Арбате - 36, Большая и Малая спортивные арены, дворец спорта в "Лужниках". Кроме того, будет отключена подсветка московских "высоток", некоторых мостов, здание Киевского вокзала, ресторан "Пекин", об этом сообщили в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

Наряду с этим мероприятием на Воробьевых горах и в "Экоцентре" пройдут и другие акции - эколого-просветительские мероприятия, посвященные "Часу Земли" - конкурсы, мастер-классы, экологические уроки. Состоится фаер-шоу, запуск светящихся шаров, а также выступления представителей общественных организаций, Департамента природопользования. Для школьников устроят лекции-игры, чаепитие при свечах, а окончанием акции станет проведение неонового шоу. Кроме того, в этот же день подведут итоги дистанционного конкурса "Экологический ролик", в котором участвовали школьники со всей России.