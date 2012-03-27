Дело каждого!

В рамках проекта «Подарим детям мир знаний!» холдинг «Стройгазконсалтинг» и наша редакция подарили более двух тысяч книг детям Тверского региона. Лучшие произведения детских писателей попали в библиотеки и детдома Твери и области, а также в руки отдельных ребят — активных читателей и библиотечных волонтеров.



Куратор благотворительных проектов компании Маргарита Сагура рассказала о том, что привлекло строительный холдинг к книжному проекту, и подсказала, как с помощью благотворительности сплотить работников.



- Ребята, которые получили книги, благодарят за них от души. Одна из читательниц, Галя Воронина, призналась, что давно мечтает иметь свою домашнюю библиотеку, но книги стоят очень дорого, и библиотека так и остается в мечтах...



- Именно поэтому мы не смогли пройти мимо этой акции. У современных детей достаточно соблазнов, из-за которых многие часто пренебрегают чтением (возьмите хотя бы телевидение и интернет). А те дети, которые мечтают о домашней библиотеке, не могут себе позволить покупать книги из-за дороговизны. Особенно эта проблема ощущается в регионах. Материальное положение жителей там заметно ниже, а цены на книги сравнимы со столичными. Подобные акции – отличный способ, если не решить эту проблему, то хотя бы улучшить ситуацию.



- Обычно инициатива благотворительных проектов исходит от вас или к вам обращаются за помощью?



- Как правило, в нашу компанию присылают письма с предложениями поучаствовать в том или ином проекте. Мы их рассматриваем и выбираем наиболее значимые, как ваш, например.



- Расскажете о некоторых подробнее?



- Приоритетом компании является помощь тяжело больным детям, нуждающимся в дорогостоящих операциях. Сегодня «Стройгазконсалтинг» сотрудничает с пятью российскими детскими фондами. Это проверенные нами организации, с ними у нас заключены договоры. Ежемесячно фондами определяются детишки, которым мы адресно переводим средства. В обязанности фондов входит проверка лиц, обращающихся за помощью в компанию. Если рассказанные в письмах истории являются правдивыми, мы помогаем.

В октябре прошлого года мы впервые провели акцию «День донора». Это был очень удачный опыт, который доказал, что социальная ответственность может быть делом не только компании в целом, но и каждого сотрудника. Такие акции сплачивают коллектив.









- Люди пришли, сдали кровь и разошлись по своим рабочим местам. В чем же здесь сплочение?



- Любое благое дело всегда объединяет людей, которые к нему причастны. В «Дне донора» принял участие 151 сотрудник, а те, кто не смогли сдать кровь, приходили поддержать коллег и передать пожертвования людям, страдающим заболеваниями крови. Когда коллектив маленький – все друг друга знают, но у нас огромный офис. Подобные акции дают возможность людям познакомиться и пообщаться. По завершении мы подводим итоги и обязательно размещаем имена сотрудников, принявших участие, на внутреннем сайте компании, стараемся поощрять. Хочу отметить, что положительный пример коллег влияет на число участников последующих акций. Это очень важно, ведь мы несколько раз в год организуем сбор вещей и денег для помощи малоимущим и инвалидам.



- Интересно, у кого из сотрудников благотворительность находит наибольший отклик?



- Женщины, как правило, откликаются чаще. Просто, наверное, нам больше свойственны сострадание и сочувствие к чужим проблемам. Однако мужчины более щедрые.



- Насколько вообще работникам нужна и интересна благотворительность? Как говорится, у всех свои проблемы. Тем более у большинства семьи, домашние заботы.



- Нужна и интересна! В нашей компании, как показывают результаты благотворительных акций, очень много отзывчивых людей! Кто хочет – обязательно найдёт возможность помочь, а у того, кто не хочет, всегда найдутся причины и отговорки. И не стоит забывать... Сегодня поможешь ты, а завтра помогут тебе.





