Нургалиев пообещал разобраться с полицейскими из Волгодонска

Рашид Нургалиев пообещал разобраться с ситуацией в городе Волгодонск Ростовской области, где полицейские заявили о "крышевании" их начальством проституции. Такое обещание министр дал главе Московской Хельсинской группы Людмиле Алексеевой.

Алексеева вновь подняла этот вопрос на заседании общественного совета при Министерстве внутренних дел. "Я разберусь. Хочу сказать всем, что только за прошлый год 186 поездок таких было совершено", - заявил глава МВД. "Я разберусь обязательно", - пообещал Рашид Нургалиев, передает РИА Новости. Глава ведомства посмотрел документы, предоставленные Людмилой Алексеевой, и сказал, что обсудит с директором ФСБ предложение организовать там совместную комплексную проверку. Ранее глава Московской Хельсинской группы напомнила о скандальной истории в Общественной палате. По словам Алексеевой, полицейские готовы были дать телефоны, адреса и представить всю картину.