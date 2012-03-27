Собянин поручил подготовить Москву к следующему отопительному сезону

Сергей Собянин распорядился подготовить Москву к новому отопительному сезону к 15 сентября. К зиме нужно будет подготовить и территории, которые войдут в состав Москвы с 1 июля 2012 года.

"Правительство города не должно допустить того, чтобы там произошли сбои", - заявил Собянин. В свою очередь глава Департамента топливно-энергетического хозяйства Евгений Скляров сообщил, что работы по подготовке к следующему отопительном сезону уже ведутся. По его словам, каждую субботу департамент проводит специальные совещания в городах и населенных пунктах, которые будут присоединены к столице, передает РБК. В текущем году, отметил Собянин, серьезных сбоев в отопительной системе города не было.