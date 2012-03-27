В Брянске волонтеры призовут на помощь в поисках девочки футбольных фанатов

Волонтеры из добровольческого отряда "Лиза Алерт" намерен попросить помощи в поиске 9-месячной девочки Ани Шкапцовой у футбольных болельщиков. Сегодня объявление с просьбой оказать содействие в поисках ребенка будет сделано на матче "Динамо" Брянск - "Сибирь" Новосибирск.

"На стадионе будет несколько тысяч человек одновременно, попробуем обратиться к ним", - сказал координатор движения. Информацию о поисках девочки волонтеры разместили и на страницах брянского футбольного клуба, а также почти на четырех сотнях других интернет-ресурсов, передает РИА Новости.

В поисках малышки задействовано более тысячи полицейских, а также волонтеры. Они опрашивают население, ищут свидетелей похищения, расклеивают ориентировки. Добровольцы не теряют надежды найти девочку живой и в очередной раз обращаются к людям, у которых она находится, с просьбой подбросить ребенка в медучреждение.

Сообщить в полицию об обстоятельствах пропажи ребенка можно по телефонам: (4832) 74-20-23 и 66-72-66 или 02.

За достоверную информацию о местонахождении девочки гарантируется миллион рублей награды. Добровольно вернувшие ребенка будут освобождены от уголовной ответственности.Коляска-трансформер с девятимесячной девочкой пропала 11 марта около 17.30 мск у зоомагазина на улице Пушкина в Володарском районе Брянска.

Мать девочки зашла в зоомагазин, а выйдя, не нашла коляску на месте. Аня Шкапцова была одета в розовый комбинезон и белую шапочку. Под комбинезоном малышка была одета в белую футболку, розовую кофточку, оранжевые колготки и розовые носочки.