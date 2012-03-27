Только отслужившие в армии смогут работать в ЧОПах

В ближайшее время в России может быть разработан и принят законопроект, который запрещает трудоустройство в частные охранные структуры гражданам Российской Федерации, до этого не служившим в армии.



"Я готов поддержать предложения о том, что те, кто не прошел срочную службу или службу по контракту, не могут быть частными охранниками. Это предложение уже сегодня может быть реализовано", - сказал глава комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Озеров на выездном заседании комитета в Московском городском военкомате. Так Озеров ответил на вопрос о том, ведется ли работа над законопроектом, который запретил бы занимать определенные должности (в том числе на государственной службе) гражданам РФ, не служившим в армии, сообщает РИА Новости.



