"Метеор 1-1" упал на Землю Королевы Мод

Первый советский метеоспутник "Метеор 1-1" упал сегодня в Антарктиде, в районе Земли Королевы Мод, сообщил представитель Управления информации и пресс-службы Минобороны по войскам ВКО полковник Алексей Золотухин.



По данным Главного центра разведки космической обстановки войск ВКО, вхождение в плотные слои атмосферы фрагментов космического аппарата "Метеор 1-1" произошло в 02.17 мск во вторник.



Ранее «АН» писали: Первый советский метеорологический спутник "Метеор-1", запущенный в 1969 г. сходит с орбиты.



