Египту не понравились допусловия для снятия запрета на ввоз картофеля

Министерство сельского хозяйства Египта отклонило выдвинутые Россией дополнительные условия для снятия введенного летом 2011 г. запрета на ввоз картофеля. Они ущемляют интересы египетских компаний.



Об этом заявил руководитель департамента обслуживания и контроля министерства Аббас аш-Шанави. Он пояснил, что в ходе визита российских специалистов им показали всю цепочку производства, перевозки и подготовки к экспорту египетского картофеля. Россия выдвинула дополнительные условия, в частности, связанные с санитарной обработкой картофеля в порту отгрузки города Александрии. "Все условия и детали для снятия запрета уже были согласованы с российской делегацией на месте, и дополнительные условия неприемлемы", - считает египетский чиновник, сообщают «Вести». Он считает, что это ущемляет интересы компаний Египта.



В то же время Египет рассчитывает на снятие в самое ближайшее время российского запрета.

"Мы ждем снятия запрета в ближайшие дни после завершения работы в Египте российской делегации и предоставления ее доклада в правительство РФ", - отметил аш-Шанави.



Делегация Россельхознадзора 17 марта завершила десятидневный визит в Египет, в ходе которого российские специалисты побывали в регионах возделывания картофеля, увидели процесс его консервации и санобработки для отправки на экспорт. По возвращении делегации в Москву в Россельхознадзоре заявили о возможности в ближайшее время возобновить поставки картофеля из Египта при условии решения ряда технических вопросов. Россельхознадзор также обусловил снятие ограничений на поставку египетского картофеля его поставками на тех условиях и с тех же полей, с которых египетский картофель поставляют в страны Евросоюза.



