Защитники Химкинского леса проведут одиночные пикеты в Химках

Защитники Химкинского леса в четверг, 29 марта, намерены провести одиночные пикеты в подмосковных Химках.

Лидер движения "В защиту Химкинского леса" Евгения Чирикова уточнила, что в Химках пройдет серия одиночных пикетов граждан, протестующих против строительства трассы Москва-Санкт-Петербург и участия французской компании Vinci в этом проекте".

По словам Чириковой, основное требование пикетчиков - пересмотр проекта трассы Москва-Санкт-Петербург.

Акция начнется в 16:30 на аллее Вечного огня в Химках. Участниками мероприятия станут около 10 человек.