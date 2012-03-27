Защитники Химкинского леса проведут одиночные пикеты в Химках
27 марта 2012, 12:54 [ «Аргументы Недели» ]
Защитники Химкинского леса в четверг, 29 марта, намерены провести одиночные пикеты в подмосковных Химках.
Лидер движения "В защиту Химкинского леса" Евгения Чирикова уточнила, что в Химках пройдет серия одиночных пикетов граждан, протестующих против строительства трассы Москва-Санкт-Петербург и участия французской компании Vinci в этом проекте".
По словам Чириковой, основное требование пикетчиков - пересмотр проекта трассы Москва-Санкт-Петербург.
Акция начнется в 16:30 на аллее Вечного огня в Химках. Участниками мероприятия станут около 10 человек.