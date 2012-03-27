От получения повесток на сегодняшний день в России уклоняются двести тридцать шесть тысяч призывников. Об этом сообщил сегодня заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Василий Смирнов.



"Наибольшее беспокойство вызывает возросшее на 15% по сравнению с 2010 г. количество граждан, которым военные комиссариаты даже не могут вручить повестку (всего 189,5 тыс. человек)", - заявил он.

На 17% увеличилось количество призывников, убывших без снятия с воинского учета (46,5 тыс. человек).



Осенью текущего года может вступить в силу Законопроект о закреплении за российскими призывниками обязанности самостоятельно являться в военкомат для получения повестки. Об этом заявил сегодня председатель комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Озеров на выездном заседании комитета в Московском городском военкомате.

Этот законопроект, а также проект закона, устанавливающий гарантии призывникам после окончания военной службы вернуться на прежнюю работу, будут внесены в Государственную думу до конца текущего дня. Кроме того, до конца недели в Государственную думу будут направлены на рассмотрение еще два законопроекта. Один из них предлагает предоставлять призывникам право ознакомиться со своим личным делом, а другой закрепляет основания увольнения с военной службы "в связи со вступлением в законную силу решения суда о признании незаконным решения призывной комиссии о призыве гражданина на военную службу".

Российское военное ведомство полностью поддержало инициативы Совета Федерации.

"Я думаю, что те предложения, которые выдвинул комитет по обороне и безопасности Совета Федерации, они актуальны. Я думаю, мы поддержим эти предложения", - заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ, генерал-полковник Василий Смирнов.



