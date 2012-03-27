В Чили сегодня открывается авиакосмический салон с участием России

В столице Чили Сантьяго сегодня открывается авиакосмический салон "ФИДАЕ-2012" с участием России. В крупнейший в Латинской Америке выставке примут участие около 500 компаний из 40 стран.

В рамках салона состоится седьмая конференция "Крылья перемен" (Wings of Cange), на которой соберутся более 400 делегатов, представляющих ведущие авиакомпании и агентства гражданской авиации Латинской Америки и других стран мира. На "ФИДАЕ-2012" будут представлены лучшие образцы российского вооружения и военной техники, которые представляют 15 организаций российского ОПК, в том числе ОАО "КнААПО", входящее в корпорцию "Сухой".

Экспозиция ОАК представляет лучшие продукты гражданской и военной линейки Корпорации. В военной экспозиции корпорации представлены программы Су-35 и Як-130.

Многофункциональный истребитель Су-35 – это глубоко модернизированный сверхманевренный боевой самолет поколения 4++. В нем использованы технологии истребителя пятого поколения, обеспечивающие превосходство над машинами аналогичного класса.

Як-130 – первый в мире учебный самолет, аэродинамическая компоновка и летно-технические характеристики которого на дозвуковых скоростях аналогичны современному реактивному истребителю.

Гражданская авиация в экспозиции ОАК представлена программой МС-21. Ее целью стало создание семейства ближне-среднемагистральных узкофюзеляжных самолетов, имеющих широкие эксплуатационные возможности.

Эти и другие продукты ОАК, без сомнения, будут пользоваться спросом в Латинской Америке. Корпорация намерена и в дальнейшем расширять спектр своих предложений как военного, так и гражданского характера в этом регионе. По оценкам ОАК, объем поставок российских боевых самолетов в Латинскую Америку до 2020 года может составить не менее 20 единиц. Объем прогнозируемых поставок самолетов гражданской линейки Корпорации в регионе до 2015 года составит около 70 машин.