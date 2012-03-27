В Москве в двух районах объявлен карантин по бешенству

Карантин по бешенству животных объявлен на ближайшие 2 месяца в двух московских районах Силино и Савелки в Зеленограде. На время карантина запрещены вывоз за пределы районов и продажа животных.



Распоряжение о введении карантинных мероприятий подписал сегодня мэр Москвы Сергей Собянин.

С конца января по 23 марта зарегистрировано уже 4 случая заболевания бешенством у трех лис и собаки в Зеленограде. В московском комитете Ветеринарии отметили, что два случая заболевания бешенством зарегистрированы в районе Силино (Алабушевская улица, проезд 684), а еще два в районе Савелки (Фирсановское шоссе и Московский проспект).

Случай бешенства также зарегистрирован у собаки, пойманной в деревне Голубое Московской области. Эта деревня примыкает к Зеленоградскому административному округу Москвы.

В Зеленограде организованы дополнительные прививочные пункты, также проводится вакцинация животных на предприятиях. Специалисты рекомендуют провести вакцинацию непривитых против бешенства собак и кошек в ветеринарных клиниках или на прививочных пунктах. Ветеринарная служба Зеленограда рекомендует ограничить посещение лесопарковых зон, а также не контактировать с дикими животными – лисицами, белками, ежами, бродячими собаками и кошками.



