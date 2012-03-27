Глава МВД Рашид Нургалиев скрыл материалы о ДТП с участием своей жены

МВД РФ провело специальную операцию с целью скрытия участия в ДТП автомобиля, в котором находилась супруга министра Рашида Нургалиева. 31 июля 2010 года на 22-м километре Калужского шоссе, при повороте к Николо-Хованскому кладбищу, столкнулись Volkswagen и ВАЗ-21041.

Пассажир "Жигулей" Виктор Абасев погиб на месте. Водитель Ратмир Николаев, не приходя в сознание, скончался в больнице.

ДТП не попало в официальную сводку происшествий: несмотря на два трупа и тяжелые травмы выживших. Зампред комитета Госдумы по безопасности и борьбе с коррупцией Александр Хинштейн, журналист, регулярно критикующий Министерство внутренних дел, обвинил главу ведомства Рашида Нургалиева в том, что тот "тщательно сокрыл" материалы о ДТП с участием своей супруги. Хинштейн через прессу обращается к генпрокурору Юрию Чайке.

Как написано в "Московском комсомольце", ход "проверки" лично контролировал министр Нургалиев. С первых же минут трагедии в МВД попытались сделать все, чтобы о ней никто не узнал.