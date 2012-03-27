//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//news.sputnik.ru
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Милла Йовович показала снимок с округлившимся животом
- Видео: Лобода получила благословение от Пугачевой
- Талия 65-летней Любови Успенской вновь привела в восторг поклонников
- Собчак назвала основные качества, которые "не любит наш народ"
//Сад и огород
- ⚡ Эксклюзив Кто готовит свержение Путина?
- 18:56 Повышением тарифов проблемы жилищно-коммунального хозяйства не решить
- 18:09 В России прогнозируют сокращение дефицита мужчин
- 17:50 Как живет современный "город гопников"
- 15:41 Непродажная кошка
- Об этом способе оздоровления многие забыли. Пьем воду правильно
- Общество / Все новости >>
//Общество
Глава МВД Рашид Нургалиев скрыл материалы о ДТП с участием своей жены
27 марта 2012, 11:08 [ «Аргументы Недели» ]
МВД РФ провело специальную операцию с целью скрытия участия в ДТП автомобиля, в котором находилась супруга министра Рашида Нургалиева. 31 июля 2010 года на 22-м километре Калужского шоссе, при повороте к Николо-Хованскому кладбищу, столкнулись Volkswagen и ВАЗ-21041.
Пассажир "Жигулей" Виктор Абасев погиб на месте. Водитель Ратмир Николаев, не приходя в сознание, скончался в больнице.
ДТП не попало в официальную сводку происшествий: несмотря на два трупа и тяжелые травмы выживших. Зампред комитета Госдумы по безопасности и борьбе с коррупцией Александр Хинштейн, журналист, регулярно критикующий Министерство внутренних дел, обвинил главу ведомства Рашида Нургалиева в том, что тот "тщательно сокрыл" материалы о ДТП с участием своей супруги. Хинштейн через прессу обращается к генпрокурору Юрию Чайке.
Как написано в "Московском комсомольце", ход "проверки" лично контролировал министр Нургалиев. С первых же минут трагедии в МВД попытались сделать все, чтобы о ней никто не узнал.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News
Обсудить наши публикации можно здесь:
//новости партнеров
//Новости МирТесен
//В мире
Латвия: экс-сотрудник ОМОНа просит вызвать российское ТВ и дипломатов
//Политика
Лавров заявил о зависимости переговоров в нормандском формате от Украины
//В мире
//Новости СМИ2
//В мире
Макрон жестко отреагировал на оскорбления в адрес своей жены в соцсети
//Общество
Родители пострадавшей в бассейне турецкого отеля девочки отказались перевозить ее в Петербург
//Новости МирТесен
//Новости партнеров
Ставропольские власти высказались о кончине женщины во время родов
//В мире
Трамп: в рамках саммита G7 было продемонстрировано "потрясающее единство"
//Авто
Специалисты рассказали, как на выбор автомобиля влияет возраст клиента
//В мире
Итоговое заявление участников саммита G7 уместилось на одном листе
Пожар на территории московского монастыря XIV века удалось локализовать
//В мире
Трамп заявил, что присоединение Крыма к России является "провалом" Обамы
//live
«Когда что-то случается с SSJ 100, всему миру сообщают - Суперджет, а про «Боинг» или «Аэрбас» говорят просто - самолет»
"В какие бы тряпки они ни рядились, внутри так и остаются зажатыми колхозницами", блогер о российских селебрити
//В мире
В Великобритании семейная пара нашла клад стоимостью $6,2 млн
//Новости партнеров
//Общество
Повышением тарифов проблемы жилищно-коммунального хозяйства не решить
Собчак назвала основные качества, которые "не любит наш народ"
//Общество
//Новости СМИ2
Певица Ирина Дубцова рассказала, как сохраняет молодость и стройность
//В мире
Макрон поправил сотрудника СМИ, спутавшего главу Ирана с вождем индейцев
//Новости МирТесен
//В мире
Украинский политик провозгласила миссией Киева развал Российской Федерации
После ДТП на Волоколамском шоссе в Москве перевернулся грузовик
//Здоровье
Шесть советов по снижению давления без таблеток дали эксперты в сфере медицины
//В мире
Адвокат раскрыла выгоду команды Зеленского от продолжения конфликта в Донбассе
//Общество