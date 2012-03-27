Жириновский: в освоении Сибири ничего у вас не получится, вот увидите

В Московском центре международной торговли вчера состоялось заседание "Меркурий-клуба" на тему "Проблемы государственно-частного партнерства по освоению Дальнего Востока и Байкальского региона".



Вел заседание председатель правления клуба академик Евгений Примаков.

Напомним, что в ноябре прошлого года президент Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин выступили с предложением создать акционерное общество со 100%-м государственным капиталом, которое занялось бы развитием Восточной Сибири и Дальнего Востока. Разработать предложения по данному вопросу предложили главе МЧС Сергею Шойгу. Шойгу на заседании "Меркурий-клуба" не было.



Наиболее красноречиво высказался на заданную тему лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его мнению, на освоение проблемного региона надо бросить молодежь, участвовавшую в недавних протестных акциях: "Тут им заняться нечем, тут они так и будут на Болотной стоять". Далее Владимир Вольфович зачем-то взялся сравнивать Сибирь и Дальний Восток с Израилем: "Как Израиль создали? Бездомные и безработные евреи со всего мира поехали туда. Где мы возьмем бездомных и безработных евреев?". Жириновский сам задал вопрос, сам на него и ответил: евреи Дальнему Востоку не нужны, "русские поедут туда". Владимир Вольфович так же предложил освободить Восточную Сибирь и Дальний Восток от всех налогов, а среднюю зарплату в регионе установить на уровне трех московских, то есть "150 тысяч рублей".



Некоторые участники заседания высказывали сомнение не только в успешности, но и в необходимости данного мероприятия. К их числу присоединился и Жириновский, который кричал торжествующе: "Ничего у вас не получится, вот увидите!" Организаторы всячески пытались прекратить риторику либерал-демократа и отчаянно стучали по стакану.

Генеральный директор ЗАО "Международный центр развития регионов" Игорь Меламед также оказался скептиком – он напомнил, что Дальний Восток ни в коем случае нельзя сравнивать с соседним Китаем: "Среднегодовая температура этого региона – минус 5, тогда как в Китае – плюс 21, в Японии – плюс 24. Пригодных для жизни территорий – чуть больше 30%". Уже были прецеденты – строили железную дорогу, а потом никто ничего не осваивал, и она приходила в негодность", – рассказал Меламед.

Директор Центра государственно-частного партнерства "Внешэкономбанка" Александр Баженов сообщил, что крупные государственные инвестиции, которые предлагается вложить в Дальний Восток, электорально невыгодны, поскольку "там живут всего пять миллионов человек". Инфраструктура, по его мнению, должна развиваться за счет внебюджетных источников; она вполне может окупить себя за 10 – 15 лет, и именно к такой схеме возвращается сейчас Европа.



Впрочем, оптимистически настроенные участники заседания сослались на то, что Байкальский регион и Дальний Восток – это всего лишь 7% – 8% от населения страны, и если даже создать там уровень жизни, намного превышающий уровень жизни в среднем по России, другие регионы ощутимой нагрузки все равно не почувствуют, сообщает «Утро.ру». Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский.







