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Медведев: Семипалатинский ядерный полигон больше не представляет угрозу
27 марта 2012, 09:43 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев на саммите по ядерной безопасности в Сеуле сегодня заявил, что бывший Семипалатинский испытательный ядерный полигон больше не представляет угрозы.
«Сегодня все угрозы закрыты, полигон существует в совершенно другом виде, Казахстан может спокойно смотреть в будущее, развивать эту территорию», - сообщил глава государства.
Крупнейший в мире Семипалатинский испытательный ядерный полигон был закрыт 29 августа 1991 года. За пределы полигона вышли радиоактивные облака 55 воздушных и наземных взрывов и газовая фракция 169 подземных испытаний. Пострадавшими от испытаний на полигоне официально признаны около 1,3 миллиона человек.
Кроме того, Дмитрий Медведев отметил, что международные саммиты, подобные проходящему сейчас в Сеуле саммиту по ядерной безопасности, проводятся, в частности, для того, чтобы «продемонстрировать конкретные примеры сотрудничества», передает РИА «Новости».
«Я считаю, что это хороший пример сотрудничества и хороший пример для других стран заниматься вопросами ядерной безопасности», - сказал он. – «Россия и США, на которых лежит особая ответственность за ядерную безопасность, проявили настойчивость, нашли ресурсы и силы, чтобы заниматься этой проблемой и решить ее».
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