Медведев: Семипалатинский ядерный полигон больше не представляет угрозу

Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев на саммите по ядерной безопасности в Сеуле сегодня заявил, что бывший Семипалатинский испытательный ядерный полигон больше не представляет угрозы.



«Сегодня все угрозы закрыты, полигон существует в совершенно другом виде, Казахстан может спокойно смотреть в будущее, развивать эту территорию», - сообщил глава государства.

Крупнейший в мире Семипалатинский испытательный ядерный полигон был закрыт 29 августа 1991 года. За пределы полигона вышли радиоактивные облака 55 воздушных и наземных взрывов и газовая фракция 169 подземных испытаний. Пострадавшими от испытаний на полигоне официально признаны около 1,3 миллиона человек.

Кроме того, Дмитрий Медведев отметил, что международные саммиты, подобные проходящему сейчас в Сеуле саммиту по ядерной безопасности, проводятся, в частности, для того, чтобы «продемонстрировать конкретные примеры сотрудничества», передает РИА «Новости».

«Я считаю, что это хороший пример сотрудничества и хороший пример для других стран заниматься вопросами ядерной безопасности», - сказал он. – «Россия и США, на которых лежит особая ответственность за ядерную безопасность, проявили настойчивость, нашли ресурсы и силы, чтобы заниматься этой проблемой и решить ее».





