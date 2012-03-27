В Москве открылась выставка архитектурных проектов застройки территории бывшей гостиницы "Россия". Главная идея – диалог с историей и природой. Проекты представляют собой настоящий оазис в центре мегаполиса.



Кажется, что все, без чего современная Москва попросту задыхается, обрастая стеклянными офисными зданиями, слилось в проекте застройки территории гостиницы "Россия", представленном в виде 118 разных концепций, каждая из которых – парк.

"В центре Москвы вместо уродливого сооружения появится интерактивный парк. Будут, наверняка, какие-то музеи, торговые комплексы, но идея сама по себе очень хороша", — отметил художник, член жюри Сергей Цыгаль.

"Вы мне мало сможете назвать городов, у которых есть архитектурный символ. У нас, например, есть Кремль, особенно башни с красной звездой – это никто не перепутает. Все знают, что это — Россия. Даже Нотр-Дам когда показывают, то надо надпись делать, что это не Кёльнский собор", — рассказал главный архитектор Москвы Александр Кузьмин.

Президент Ассоциации ландшафтных архитекторов стран СНГ, член экспертного жюри Таисия Вольфтруб отметила: "Уже в первом советском генплане 1935 года здесь был парк, и он дождался этого места. Работала еще такая уникальная плеяда архитекторов старой классический школы, не зря они это место отметили в генплане".

Кстати, пока идея построить парк вместо гостиницы "Россия" потихоньку начинает воплощаться в жизнь, архитектурное сообщество уже готовится к новым творческим конкурсам. Следующая на очереди – Хитровка. Площадь тоже решено не застраивать.

Проект застройки территории бывшей гостиницы "Россия" — что-то вроде луча света в темном царстве, пишут «Вести». Действительно, на "золотых" землях прямо напротив Кремля появится не торговая зона, не офисный центр и не элитное жилье. А нечто для людей, допустим, парк для культурного досуга.



