Ввоз белковых кормов из Евросоюза в Россию запрещен с понедельника

"В связи с необходимостью гармонизации российского законодательства с международным", с понедельника, 26 марта, запрещён ввоз белковых кормов животного происхождения из стран Евросоюза, сообщил Россельхознадзор.

Россельхознадзор подчеркивает, что ведомством многократно выявлялось во ввозимых кормах ДНК жвачных животных. Это представляет опасность заноса возбудителей губчатой энцефалопатии (так называемое "коровье бешенство") на территорию России, уточнила служба.

Россельхознадзор отметил, что ограничение касается переработанных белков животного происхождения, предназначенных для скармливания продуктивным животным. В то же время он не распространяется на белковые корма, полученные при переработке рыбы.

Все ранее выданные Россельхознадзором разрешения на ввоз в Россиюэтой продукции для использования в кормлении продуктивных животныхотменяются. Корма, отгруженные до 26 марта 2012 года, будут поступать в обычном режиме.

Режим ввоза белков животного происхождения для производства кормов для непродуктивных животных не меняется, уточняет служба.

Отметим, что кошки, собаки и прочая домашняя живность имеет статус "непродуктивного животного", корма для них подд запрет не попадают.