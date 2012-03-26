BMW отзывает 1,6 млн автомобилей пятой и шестой серии

Немецкий автопроизводитель BMW отзывает около 1,3 млн. автомобилей по всему миру из-за возможных проблем с аккумуляторами. Речь идет об автомобилях 5 и 6 серии, произведенных с 2003 по 2010 годы.

Проблемы с аккумулятором могут привести к возгоранию.Компания заявила о девяти сообщениях о дефекте, передает Би-Би-Си.

Владельцы этих моделей должны передать свои машины официальным диллерам для устранения неисправности. В BMW заявляют, что проверка займет около 30 минут и будет бесплатной.